POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus in 17214 Jürgenshof (LK MSE)

Im Zeitraum vom 24.07.2025, 12:00 Uhr bis zum 30.07.2025, 17:30 Uhr kam es im Malchower Weg in 17214 Jürgenshof zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein, indem die Terrassentür beschädigt wurde. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und diverse Elektronikartikel und Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum hier vorliegenden Einbruch geben können, sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



