POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neubrandenburg (LK MSE)

Am Mittwoch, den 30.07.2025, ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Demminer Straße/Am Eschenhof in 17034 Neubrandenburg.

Ein 24-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Audi vom Tankstellengelände der HEM Tankstelle in Richtung Demminer Straße und beabsichtigte diese zu queren um der Straße am Eschenhof zu folgen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen deutschen Mitsubishi-Fahrerin, welche die Demminer Straße stadtauswärts in Richtung Altentreptow befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leichtverletzt. Während der Audi-Fahrer nach einer medizinischer Begutachtung vor Ort verblieb, wurde die Fahrzeugführerin des Mitsubishi in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.

Durch den Verkehrsunfall wurden auch eine Lichtzeichenanlage und eine Straßenlaterne beschädigt, welche dadurch nicht mehr funktionsfähig waren. Eine Sicherung der Gefahrenstelle erfolgte durch den Bereitschaftsdienst einer Elektroinstallationsfirma.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 21.500,00 Euro.



