POL-HRO: Graffitischmierereien in Boltenhagen - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Die Polizei Grevesmühlen konnte aufgrund eines Zeugenhinweises am gestrigen Abend drei Tatverdächtige im Zusammenhang mit Graffiti-Schmierereien in Boltenhagen stellen.



Gegen 23:30 Uhr meldete sich der Hinweisgeber bei der Polizei und teilte mit, dass mehrere Personen in Boltenhagen unterwegs seien und unter anderem auf Stromkästen diverse Graffiti aufbringen würden. Einsatzkräfte des Polizeireviers Grevesmühlen konnten daraufhin drei Personen feststellen, die mit der Beschreibung des Hinweisgebers übereinstimmten. Bei einer der Personen wurden szenetypische Utensilien sichergestellt.



Die beiden 18- und 23-Jährigen sowie der 17-jährige Jugendliche müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben.



In der Ortschaft wurden insgesamt 19 Graffiti festgestellt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der verursachte Schaden auf circa 1.000 Euro.



*Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



