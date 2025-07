POL-HRO: E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag kam es in Schwerin Lankow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Fahrer eines E-Scooters schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Fahrer eines PKW gegen 10:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Rahlstedter Straße vorwärts in eine Parklücke einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden E-Scooter-Fahrer.

Der 66-jährige E-Scooter-Fahrer wurde über die Motorhaube des PKW geschleudert und stürzte zu Boden. Er zog sich hierbei unter anderem Kopfverletzungen zu und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell