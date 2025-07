POL-HRO: Radfahrer übersieht Linienbus in Güstrow und stößt mit diesem zusammen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Güstrower Speicherstraße. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Speicherstraße/Bahnhof. In der weiteren Folge wollte der Radfahrer den anschließenden Fußgängerüberweg in der Speicherstraße befahren, übersah hierbei jedoch einen von links kommenden Linienbus. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der 61-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht vermeiden. Der verletzte Radfahrer kam mit dem Verdacht auf eine mögliche Gehirnerschütterung für die weitere medizinische Behandlung in das KMG Klinikum.



Des Weiteren stürzten einige Fahrgäste aufgrund der Gefahrenbremsung im Bus. Hierbei verletzte sich ein 39-jähriger Mann leicht und eine 53-jährige Frau schwer. Aufgrund des vorliegenden Verdachtes einer Handgelenksfraktur musste die verletzte Frau ebenfalls in das KMG Klinikum überführt werden.



Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrrad, riss die Frontscheibe des Busses. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000EUR geschätzt.



