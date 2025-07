POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock zum Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte gestern Nachmittag gemeinsam mit Kräften des Polizeihauptreviers Güstrow, der Ordnungsbehörde Güstrow und Mitarbeitern der DB Sicherheit einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität durch.



In der Einsatzzeit stellten die vorgenannten Ordnungspartner 45 Identitäten gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG fest und durchsuchten 32 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.



Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen stellten die Beteiligten zwei Straftaten der Leistungserschleichung sowie den Diebstahl geringwertiger Sachen fest. Die Einsatzkräfte identifizierten mehrere gesuchte Personen, die zur Fahndung durch die Staatsanwaltschaft ausgeschrieben waren und stellten mehrere Fahndungstreffer fest. Ein 45-jähriger Deutscher führte ein gestohlen gemeldetes Fahrrad mit sich. Nach Sicherstellung des Fahrrads wird gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.



Bereits vor einigen Wochen fanden gleichlautende Schwerpunkteinsätze in Güstrow statt. Mit dem nunmehr vierten gemeinsamen Aktionstag der Ordnungspartner soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen der Region gestärkt und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.



