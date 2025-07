POL-HRO: Alleinunfall auf der L04 - Zwei verletzte Personen, hoher Sachschaden

Wittenburg (ots) -



Am Dienstag, den 29.07.2025, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Eine 79-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die L04 aus Richtung Wittenburg in Fahrtrichtung Hagenow. In Höhe eines Bahnübergangs kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonhaus, das der Technik für Zug- und Funkanlagen dient.



Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihre 83-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht werden.



Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.



Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Auch der Schienenverkehr musste während der Unfallaufnahme und Bergung zeitweise eingestellt werden.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell