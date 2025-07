POL-NB: Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Alt Schwerin

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 29.07.2025 gegen 13:25 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es zu

einem Einbruch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Alt Schwerin

gekommen ist.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus ein und

entwendeten aus Einsatzfahrzeugen diverses Werkzeug und einen

akkubetriebenen Rettungspreizer. Anschließend konnten die

Tatverdächtigen in unbekannte Richtung fliehen.

Der Schaden wird derzeit auf 40.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen

wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg

übernommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das

Polizeirevier in Röbel unter 0399318480, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell