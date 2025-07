POL-NB: Männergruppe stört AfD-Infostand auf Marktplatz

Neubrandenburg (ots) -



Auf dem Neubrandenburger Marktplatz haben heute Nachmittag circa 20 junge Männer einen angemeldeten Infostand der AfD gestört. Sie gaben sich als Gruppe eines Junggesellenabschieds aus. Dabei spielten sie in Richtung der Teilnehmer des Infostands laute Musik aus einer Musikbox ab und sollen Beleidigungen wie "Faschisten" in die Runde gerufen haben.



Die Polizei bot der Gruppe junger Männer aus verschiedenen Teilen MVs an, sich ordnungsgemäß als Versammlung anzumelden. Das wurde aus der Gruppe heraus abgelehnt. Die Polizei nahm daher die Personalien der Störer auf, da es sich durch die nicht angemeldete Versammlung um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz handelt.



Noch während der polizeilichen Maßnahmen endete die reguläre Zeit für den Infostand und beide Gruppen verließen ohne weitere Störungen den Marktplatz.



Verletzt wurde mit Stand der Veröffentlichung dieser Mitteilung niemand.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell