POL-NB: Polizei hilft verirrtem Radfahrer

Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr hat ein 78-jähriger Mann die Polizei gerufen. Er erklärte, dass er sich auf einer Tour mit seinem E-Bike verirrt habe und mittlerweile durch Muskelkrämpfe zu erschöpft sei, um weiter nach dem richtigen Weg zurück nach Neubrandenburg zu suchen.



Für eine genaue Ortung des Standorts des Mannes wurde die Rettungsleitstelle um Mithilfe gebeten. Deren Ortung ergab, dass der Mann sich mutmaßlich in einem Wäldchen nahe Zippelow bei Hohenzieritz befinden soll. Die Polizei bat den Mann, sich nicht von der Stelle zu bewegen, bis der Streifenwagen bei ihm ist.



Er wurde von der Polizei leichtverletzt gefunden und nach Werder gebracht, wo er im Rettungswagen untersucht wurde. Anschließend organisierte die Polizei ihm ein Taxi, damit er wadenschonend zu seinem Ziel in Neubrandenburg gelangen konnte.



Der Radfahrer ist Deutscher.



