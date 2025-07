POL-HRO: Drei alkoholbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Rostock und der Hansestadt Rostock

Landkreis Rostock/ Hansestadt Rostock (ots) -



Gleich drei Verkehrsunfälle beschäftigten die zuständigen Polizeidienststellen seit dem gestrigen Abend sowohl im Landkreis Rostock als auch der Hansestadt Rostock, bei denen alkoholisierte Fahrzeugführer beteiligt waren.



Bad Doberan



Am gestrigen Abend wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Bad Doberan leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Informationen befuhr ein 33-jähriger Pole mit seinem BMW gegen 20:25 Uhr die B105 in Bad Doberan als er in einer Kurve "Am Buchenberg" nach links von seiner Fahrspur abkam und mit einem entgegenkommendem Wohnmobil eines 52-Jährigen frontal zusammenstieß. Weiterhin konnte auch eine 55-Jährige Fahrzeugführerin eines Nissan nicht mehr rechtzeitig bremsen und verunfallte in der Folge. Sowohl der BMW als auch das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort geborgen werden. Beim Fahrzeugführer des BMW wurde im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ein Atemalkohol von 1,8 Promille festgestellt. Diesbezüglich wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme in der Südstadtklinik in Rostock durchgeführt. Die anderen beiden Fahrzeugführer wurden ebenso wie der Unfallverursacher leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern weiter medizinisch versorgt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn voll gesperrt. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe professionell gereinigt werden, sodass die B105 am Unfallort erst gegen 23 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 25.000EUR geschätzt.



Bützow



Ein weiterer alkoholbedingter Verkehrsunfall ereignete sich heute Nacht auf der L14 bei Bützow. Dem dortigen Polizeirevier wurde gegen 00:40 Uhr ein LKW gemeldet, der augenscheinlich aufgrund eines Reifenplatzers ungesichert teilweise auf der Fahrbahn der L14 zwischen Bützow und Steinhagen stand. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte der LKW samt Fahrzeugführer, ein 51-jähriger Pole am Unfallort festgestellt werden. Offenbar befuhr der 51-Jährige mit seinem Gespann die L14 aus Bützow kommend in Fahrtrichtung Steinhagen als er nach links von der Fahrbahn abkam und in die Bankette fuhr. Unfallursächlich dürfte hierbei die enorme Alkoholisierung des Fahrzeugführers gewesen sein, der einen Atemalkohol von 1,8 Promille aufwies. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und missglückter Fluchtversuche musste der Fahrzeugführer noch am Unfallort durch die Polizisten gefesselt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahme wurde auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Da der 51-Jährige sich aktiv gegen das Blutabnehmen wehrte und den Versuch unternahm aus dem Krankenhaus zu fliehen, musste er letztlich auf einer Liege fixiert und festgehalten werden. Dabei spuckte er mehrmals die Polizisten anzuspucken, was misslang. Glücklicherweise wurde niemand durch den Widerstand verletzt. Im Anschluss wurde der alkoholisierte Mann in das Zentralgewahrsam nach Rostock verbracht.

Die Sattelzugmaschine samt vollgeladenen Sattelauflieger befindet sich gegenwärtig immer noch an der Unfallstelle und wird derzeit geborgen.



Rostock



Auch in der Hansestadt Rostock wurde ein alkoholisierter Fahrzeugführer am Dienstagmorgen festgestellt. Gegen 05:50 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf, dass ein vor ihm fahrender Mercedes auf einem Parkplatz Höhe eines dortigen Autohauses in der Dierkower Allee in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Noch während des Anrufes kollidierte der betreffende PKW mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer, ein 54-jähriger Deutscher, konnte kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,57 Promille. Zudem gab der 54-Jährige an zuvor Schlaftabletten eingenommen zu haben. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss ebenfalls eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und im Rahmen der Gefahrenabwehr der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf etwa 17.000EUR geschätzt.



Die zuständigen Kriminalkommissariate ermitteln aufgrund der entsprechenden Verstöße gegen die Unfallverursacher.



