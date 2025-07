POL-HRO: Unfälle mit verletzten Personen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Alt Meteln/Proseken (LK NWM) (ots) -



Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt



Am gestrigen Montagabend kam es auf der Verbindungsstraße Alt Meteln/Moltenow und der L 03 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhren der 47-jährige Kradfahrer und der 74-jährige VW-Fahrer die Seefelder Straße in entgegenkommender Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 21:30 Uhr im Bereich einer Kuppe zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus nach Schwerin. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 15.000 Euro.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin der Einsatz eines Dekra-Sachverständigen angeordnet. Die Gemeindestraße war für den Zeitraum von circa 3,5 Stunden voll gesperrt.



Unfall mit mehreren leichtverletzten Personen



Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Landesstraße 01 wurden am gestrigen späten Montagabend mehrere Personen leicht verletzt.



Die drei unfallbeteiligten PKW (ein Nissan und zwei VW) befuhren gegen 22:40 Uhr hintereinander die L 01 zwischen Hohen Kirchen und Proseken. Der vorausfahrende 23-jährige VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug aufgrund eines entgegenkommenden landwirtschaftlichen Fahrzeuges stark ab. Während der hinter ihm fahrende Nissan noch rechtzeitig gebremst werden konnte, erkannte der 19-jährige Fahrer des dritten Fahrzeuges (VW) die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Nissan auf. Der Nissan wurde dabei auf den davor fahrenden VW aufgeschoben.

Durch den Unfall wurden von den 14 Fahrzeuginsassen acht Personen im Alter von 13 bis 25 Jahren leicht verletzt und durch Rettungskräfte in die Krankenhäuser nach Grevesmühlen und Wismar gebracht.



Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 50.000 Euro.

Die Straße war bis zur Bereinigung und Beräumung der Unfallstelle gegen 01:00 Uhr zweitweise voll gesperrt.



