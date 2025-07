POL-HRO: Auseinandersetzung an Bushaltestelle - Polizei greift ein

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Montagabend gegen 19:00 Uhr soll es in einem Linienbus auf der Strecke von Schwerin in Richtung Stern Buchholz zu Streitigkeiten zwischen drei männlichen Fahrgästen (tunesischer Staatsangehöriger, 30 Jahre; algerischer Staatsangehöriger, 28 Jahre; marokkanischer Staatsangehöriger, 36 Jahre) gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich der zunächst verbale Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Beim Halt an der Haltestelle Stern Buchholz verlagerte sich das Geschehen aus dem Bus heraus an die Haltestelle. Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Schwerin, die sich in der Nähe befanden, bemerkten die Situation und griffen sofort ein. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Auseinandersetzung umgehend beendet werden.



Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei der beteiligten Männer leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.



Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 30-jährige tunesische Beteiligte gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und versuchte, diese anzugreifen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf aufgenommen.



