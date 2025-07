POL-NB: Auto brennt aus - Zeugen gesucht

Feldberg (ots) -



In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag um Mitternacht ist ein grauer VW-Kombi mit CO-Kennzeichen ausgebrannt. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Feuerwehr gerade mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei nahm vor Ort Spuren auf und befragte Personen, die den Brand gemeldet hatten. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Nachdem heute die Kripo Neustrelitz mit dem Brandursachenermittler die Reste des Autos begutachtet hat, wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt.



Personen, die kurz vor Mitternacht am Sonnabend in der Bruchstraße in Feldberg verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben, melden sich bitte mit ihren sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224.



