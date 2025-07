POL-NB: Zwei PKW-Fahrer zusammengestoßen

Burow (ots) -



In Burow auf Höhe der Kreuzung Neue Straße sind heute Morgen gegen 08.00 Uhr zwei PKW-Fahrer zusammengestoßen. Nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnis war eine 56-Jährige auf der Landesstraße 35 aus Richtung Jarmen in Richtung Altentreptow unterwegs und hatte Vorfahrt. Ein 57-Jähriger war auf der Neuen Straße in Richtung Altenhagen unterwegs und wollte über die Kreuzung fahren.



Mutmaßlich durch das Nichtbeachten der Vorfahrt stießen er und die von rechts kommende Autofahrerin zusammen. Die Fahrerin wurde mit ihrem Auto in den Straßengraben geschleudert. Sie erlitt mit Stand heute Morgen leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Die Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell