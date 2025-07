POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere Personen wurden verletzt

Grevesmühlen (ots) -



Am heutigen frühen Nachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Grevesmühlen zu einem Brand, bei dem mehrere Personen durch Rauchgasvergiftungen verletzt wurden.



Gegen 13:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses informiert.



Während der Löscharbeiten, die die eingesetzen Freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen, Upahl, Warnow sowie Börzow/Gostorf durchführten, konnte eine Person aus dem Gebäude gerettet werden. Der Mann wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Zudem wurden drei weitere Personen durch Rauchgasvergiftungen verletzt und in das Grevesmühlener Krankenhaus gebracht.



Die Löscharbeiten wurden gegen 14:45 Uhr abgeschlossen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der genaue Schaden ist bislang noch unklar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell