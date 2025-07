POL-ANK: Fahrraddieb in Ahlbeck auf frischer Tat ertappt

Ahlbeck (Insel Usedom) (ots) -



Am gestrigen Sonntag, dem 27. Juli 2025 waren Beamte der "Gemeinsamen Diensteinheit" auf der Ahlbecker Strandpromenade im Einsatz. Diese Einheit setzt sich zusammen aus Kräften der Bundespolizei Pasewalk, der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und dem Hauptzollamt Stralsund.



Gegen 13:30 Uhr wurden die Beamten auf eine männliche Person aufmerksam, welche zu Fuß auf der Promenade unterwegs war. Nur wenige Stunden später wurde der Mann erneut von weiteren Polizeibeamten gesehen - diesmal fuhr er auf einem Fahrrad in Richtung polnische Grenze.



Kurz darauf konnten die Polizisten den Mann zunächst anhalten. In seinem Rucksack trug er verschiedene Schneidewerkzeuge bei sich und konnte keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorlegen. Im Zuge der Kontrolle leistete der Tatverdächtige vehementen Widerstand und versuchte zu fliehen, wurde jedoch von den Beamten erneut gestoppt.



In Zusammenarbeit mit dem deutsch-polnischen Polizeiteam wurden die Personalien des 33-jährigen polnischen Tatverdächtigen festgestellt. Dieser wurde wegen des Verdachts des schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt.



