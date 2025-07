POL-NB: Fahrer dreht bei Verkehrskontrolle durch

Neubrandenburg (ots) -



Während einer vermeintlich routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonnabend gegen 21.45 Uhr auf dem Sandparkplatz bei der Wasserskianlage am Reitbahnsee ist ein Transporterfahrer durchgedreht und hat dabei einen Polizisten mitgeschliffen.



Der 47-jährige Transporterfahrer wurde zunächst durch die beiden Polizisten angehalten. Im Laufe der üblichen Befragungen zur Person, zum Führerschein und Co. wirkte der Mann zunehmend nervöser, angespannter und lallte immer mal wieder. Letztlich gelang es ihm, in das Messgerät zu pusten. Das zeigte vor Ort einen Promillewert von 1,76 an. Ihm wurden die Folgemaßnahmen erklärt, woraufhin er plötzlich den abgezogenen Autoschlüssel neben sich ergriff und ihn ins Zündschloss stecken wollte.



Einer der beiden Polizeibeamten wollte das verhindern und genau in dem Moment startete der Motor und der Mann fuhr sofort mit hohem Tempo an. Dadurch wurde der 40-jährige Polizeibeamte bei geöffneter Tür mitgeschliffen. Er hielt sich innerhalb des Autos fest und versuchte, das Auto wieder anzuhalten.



Der Autofahrer lenkte das Auto etwa 50 Meter weit über den Parkplatz immer wieder stark hin und her - mutmaßlich, damit der Beamte abrutscht. Dann traktierte der Fahrer den Polizisten mit Faustschlägen und sprühte ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht. Kurz danach gelang es dem Polizeibeamten, den Fahrer aus dem Auto zu ziehen und mit Hilfe seines Kollegen, der auch Verstärkung gerufen hatte, zu überwältigen. Beim Versuch, ihm Handschellen anzulegen, griff der Mann immer wieder in eine Hosentasche. In dieser sowie im Auto hatte er je eine schussfähige Waffe, die beide sofort sichergestellt wurden. Gleiches wurde für Autoschlüssel und Führerschein veranlasst.



Da sich der Mann mehr und mehr psychisch auffällig verhielt, wurde er nach dem Ende aller polizeilichen Maßnahmen durch Ärzte in eine entsprechende Klinik eingewiesen.



Der Polizeibeamte wurde leichtverletzt, blieb aber zunächst dienstfähig.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



