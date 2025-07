POL-ANK: Ergänzungsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 35 zwischen Bandelin und Stresow

Bandelin (LK V-G) (ots) -



Am 22. Juli 2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer getöteten und zwei lebensbedrohlich verletzten Personen auf der Landesstraße 35 (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6082090).



Die 67-jährige deutsche Fahrerin des Vans verstarb am 27. Juli 2025 im Krankenhaus an den Folgen Ihrer schweren Verletzungen.



