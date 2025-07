POL-HRO: Diebstahl im Überseehafen Rostock - Zwei Tatverdächtige und mutmaßliches Diebesgut festgestellt

Rostock (ots) -



Am Sonnabend gegen 12:35 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt im Überseehafen Rostock informiert. Mitarbeiter des Marktes meldeten, dass ein Mann alkoholische Getränke im Wert von mindestens 100 Euro entwendet und in einem schwarzen Mercedes mit Ludwigsluster Kennzeichen deponiert habe. Im Anschluss verließ der Tatverdächtige gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person die Örtlichkeit zu Fuß.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten das beschriebene Fahrzeug im Nahbereich auffinden. Bei einer Durchsicht des verschlossenen Pkw wurden neben den entwendeten Alkoholika ein gefüllter Müllsack sowie ein Rucksack festgestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde die Beschlagnahme des Fahrzeugs veranlasst.



Gerade als ein Abschleppunternehmen mit dem Aufladen des Fahrzeugs begann, erschien der Fahrzeugnutzer vor Ort. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen armenischen Staatsangehörigen, auf den auch die Täterbeschreibung des zuvor mitgeteilten Diebstahls zutraf.



Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten in den Müllsäcken und im Rucksack hochwertige, neuwertige Kleidung sowie weitere Alkoholika, zu denen der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Der Wert der gefundenen Sachen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zudem wurden zwei Blister mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt.



Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte auch der zweite Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich um einen 52-jährigen russischen Staatsangehörigen.



Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls sowie des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.



