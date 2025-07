POL-HRO: Medizinischer Notfall sorgt für Verkehrsunfall auf der BAB19 - Ersthelfer retten 64-Jährigen das Leben

Linstow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Wittstock und Röbel auf der Richtungsfahrbahn nach Rostock. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann gegen 10:30 Uhr mit seinem Skoda die Autobahn als er einen stechenden Schmerz in seiner Brust verspürte. Er verringerte die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und touchierte den dortigen Wildzaun ehe der Skoda letztlich zum Stehen kam.



Aufgrund der medizinischen Notsituation kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz und landete kurz darauf neben der Autobahn. Laut Angaben des eingesetzten Notarztes ist es nur den schnell eingreifenden Ersthelfern zu verdanken, dass die Reanimation erfolgreich durchgeführt werden konnte. Im Anschluss wurde der 64-Jährige im Beisein seiner Ehefrau (zugleich Beifahrerin) in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.



Während des Einsatzes und der Verkehrsunfallaufnahme war die Stand- und Lastspur zeitweise gesperrt. Das Fahrzeug musste am Unfallort von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird hierbei jedoch lediglich auf etwa 1.000EUR geschätzt.



