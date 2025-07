POL-HRO: Schwerverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall auf der L04

Hagenow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der L04 bei Hagenow-Heide ist am Sonntagabend eine 20-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 20-Jährige mit ihrem PKW die L04 von Hagenow-Heide kommend in Richtung Kuhstorf, als sie gegen 18:30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Dabei wurde die 20-Jährige schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L04 zeitweise voll gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



