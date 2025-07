POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge in Schweriner Innenstadt beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum Montag, den 28.07.2025, kam es in Schweriner zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden insgesamt vier Pkw in den Straßen Ferdinand-Schultz-Straße, Puschkinstraße, Friedrichstraße und Severinstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. In allen Fällen wurden die Fahrzeugscheiben offenbar mit unterschiedlichen Gegenständen gewaltsam eingeschlagen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 5.500 Euro geschätzt.



Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Fällen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt werden.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in der Nacht zum Montag im Bereich der genannten Straßen verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können auch per Mail an kk.schwerin@polmv.de übermittelt werden.



