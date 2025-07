POL-HRO: Zwei jugendliche Tatverdächtige nach Rollerdiebstahl ermittelt

Rostock (ots) -



Am frühen Morgen des 27.07.2025, gegen 05:30 Uhr, bemerkte ein Beamter des Polizeihauptreviers Rostock auf dem Weg zum Frühdienst in der Satower Straße zwei Jugendliche auf einem fahrenden Motorroller. Beide befuhren unerlaubt den Radweg und trugen keinen Helm.



Der Beamte vermutete, dass der Roller entwendet worden sein könnte und informierte seine Kollegen im Hauptrevier. Als er die Jugendlichen ansprach, setzten diese ihre Fahrt auf dem Radweg fort. Eine direkte Verfolgung war dem Beamten in seinem Pkw aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zunächst nicht möglich.



Kurze Zeit später entdeckte er die beiden Jugendlichen erneut, diesmal stehend in der Albert-Einstein-Straße. Dabei gelang es dem Beamten einen der Tatverdächtigen, einen 14-jährigen deutschen Jugendlichen, festzuhalten. Der zweite Jugendliche entfernte sich mit dem Kleinkraftrad.



Bei der anschließenden Durchsuchung durch unterstützende Bemate des Hauptreviers Rostock, fanden die Beamten bei dem 14-jährigen Tatverdächtigen mehrere Werkzeuge, die typischerweise bei Fahrzeugdiebstählen verwendet werden. Im Nahbereich des Anhalteortes konnte ein weiterer Motorroller in einem Graben festgestellt werden, bei dem es sich nach bisherigem Stand ebenfalls um ein Diebstahlsobjekt handelt.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der zweite Tatverdächtige, ein 15-jähriger Deutscher, identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der zuvor entwendete Roller konnte ebenfalls in der Nähe des Wohnortes aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Es wird nun geprüft, ob die Jugendlichen für weitere gleichgelagerte Straftaten im Stadtgebiet verantwortlich sind.



