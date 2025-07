POL-HRO: Erfolgreiche Ermittlung nach schwerem Raub - Täter zu Haftstrafe verurteilt

Rostock (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei konnte ein schwerer Raub, der sich im Januar 2024 in einer Straßenbahn ereignete, erfolgreich aufgeklärt werden. Der 27-jährige syrische Staatsangehörige, der im Verdacht stand, einem 32-jährigen Rostocker unter Vorhalt eines Messers die Umhängetasche entrissen zu haben, wurde nun rechtskräftig verurteilt.



Das Amtsgericht Rostock verhängte gegen den Mann eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Die Entscheidung ist rechtskräftig.



Der Vorfall ereignete sich am 08. Januar 2024 gegen 17:25 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Dierkower Kreuz. Der Täter bedrohte sein Opfer mit einem Messer, entriss ihm beim Verlassen der Bahn gewaltsam die Umhängetasche und flüchtete anschließend in Richtung Dierkower Damm. (Siehe gefertigte Pressemitteilung vom 09.01.2024: https://t1p.de/jlfe3)



Im Anschluss an die damals veröffentlichte Pressemitteilung meldete sich der gesuchte Zeuge bei der Polizei. Der Mann, der sich couragiert zwischen Täter und Opfer gestellt hatte, konnte mit seinen Beobachtungen einen wesentlichen Beitrag zur Identifizierung und Überführung des Tatverdächtigen leisten. Dank der Zeugenaussagen sowie weiterer Hinweise aus der Bevölkerung und umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte der Tatverdächtige identifiziert und nach enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock bereits am 18. Januar 2024 festgenommen und der Untersuchungshaft zugeführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell