POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der BAB 20 festgestellt

Rostock (ots) -



Am 27.07.2025 teilte eine aufmerksame Zeugin dem Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Dummerstorf telefonisch den Verdacht einer

Trunkenheitsfahrt auf der BAB 20, in Fahrtrichtung Stettin mit. Ein

vor ihr fahrender Pkw soll in Schlangenlinien gefahren sein.



Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrzeugführer mit seinem PKW

auf dem Parkplatz Quellental-Süd antreffen. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,82 Promille.

Dem 46jährigen ukrainischen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe

entnommen und es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr gefertigt.





Thomas Stolz

Polizeioberkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell