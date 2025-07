POL-HRO: Unfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 27.07.2025 gegen 16:00 Uhr kam es auf der BAB 19, zwischen den

Anschlussstellen Malchow und Linstow, in Fahrtrichtung Rostock, zu

einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Von den insgesamt fünf Insassen

wurde eine Frau schwer verletzt.



Ein SUV Mercedes geriet aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Die

61-Jährige deutsche Mercedesfahrerin kollidierte zunächst mit der

Mittelschutzplanke und stieß danach mit einem, in gleicher Richtung

fahrenden, VW Multivan zusammen. Der Mercedes kam neben der Fahrbahn

in der Böschung zum Stehen.



Die Mercedesfahrerin sowie ihr 75-Jähriger deutscher Beifahrer

blieben unverletzt. Der PKW VW Multivan war neben dem 57-Jährigen

deutschen Fahrer, mit zwei weiteren Personen besetzt. Die 60-Jährige

deutsche Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.



Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 110.000 Euro.



Der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie mehrere

freiwillige Feuerwehren waren mit über 50 Einsatzkräften vor Ort im

Einsatz.



Zur Versorgung der Verletzten Personen und zur Bergung der

verunfallten Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Rostock für ca. 2

Stunden voll gesperrt.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



