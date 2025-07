POL-NB: Balkonbrand in Waren (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 27.07.205, gegen 10:00 Uhr, kam es im Birkenweg in Waren (Müritz)

zu einem Brand. Beim Brandort handelt es sich um einen Balkon im

fünften Stock eines Mehrfamilienhauses.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hantierte ein 11-jähriger Junge, der

sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung befand, auf dem Balkon

mit einem Feuerzeug und Toilettenpapier. In der weiteren Folge

gerieten sowohl das Papier als auch ein Holzstuhl in Brand. Der Brand

griff schließlich auf die Fassade des Balkons über. Durch die

Hitzeentwicklung wurden die Scheiben und Fenster des Balkons

beschädigt.

Es drang zwar viel Rauch in die betroffene Wohnung, jedoch kein

offenes Feuer. Dem Kind gelang es, selbständig die Wohnung zu

verlassen. Er blieb unverletzt. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den

Brand und informierten den Notruf.

Zur Brandbekämpfung waren 35 Kameraden der FFW Waren (Müritz) mit

sechs Einsatzfahrzeuge, davon eine Drehleiter, eingesetzt.

Vorsorglich wurden 17 Bewohner der Wohnungen des Aufganges evakuiert.

Alle Personen blieben unverletzt. Die betroffene Wohnung und die

Wohnung direkt darüber sind derzeit nicht bewohnbar. Ein Mitarbeiter

der Vermietergesellschaft war vor Ort. Dieser kümmert sich um

Ausweichquartiere für die betroffenen Bewohner. Alle anderen Mieter

konnten nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





