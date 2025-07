POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer fährt gegen ein Straßenschild und flüchtet vom Unfallort

Anklam (ots) -



Am 27.07.2025 gegen 00:30 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle der Polizei, dass er in der Leipziger Allee in 17389 Anklam einen lauten Knall gehört hat. Als er nachsah was passiert war musste er feststellen, dass ein Verkehrszeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden war. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Anklam zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen konnte folgender Sachverhalt bekannt gemacht werden. Der 25-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befuhr die Leipziger Alle in Richtung Demminer Straße. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei kollidierte er mit dem darauf befindlichen Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Unfallverursacher in der Innenstadt von Anklam angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Sein Fuhrerschein wurde sichergestellt.



