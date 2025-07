POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 26.07.2025, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich auf der B111 ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand befuhr die 36-jährige Fahrzeugführerin eines

Mercedes Benz die Bundesstraße aus Gützkow kommend, in Fahrtrichtung

A20 Zubringer. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu

stockendem Verkehrsfluss. Die 36-Jährige bemerkte dies zu spät und

fuhr auf das Stauende auf. Dadurch wurden zwei weitere Fahrzeuge

aufeinandergeschoben. Aufgrund der Kollision wurden fünf Personen,

darunter zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, leicht

verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum nach

Greifswald verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme war die B111 für knapp zwei Stunden

vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 EUR. Alle

Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.







