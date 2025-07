POL-HRO: Verunglückter Motorradfahrer auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Am 25.07.2025 ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf der Bundesautobahn

19 in Fahrtrichtung Überseehafen zwischen der Anschlussstelle

Kavelstorf und dem Autobahnkreuz Rostock ein schwerer Verkehrsunfall

mit einem beteiligten Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 37-jährige dänische

Fahrzeugführer einer Harley-Davidson den Einfädelungsstreifen der BAB

19 auf Höhe der AS Kavelstorf, um die BAB zu befahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der alleinbeteiligte Kradfahrer

nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich so schwer, dass

unter anderem ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen zum

Einsatz kamen. Nach gegenwärtigem Stand sind die Verletzungen nicht

lebensbedrohlich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Krads, welches

infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit war, wurde die

Richtungsfahrbahn Überseehafen für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Dadurch kam es zu spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der schwerverletzte Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungswagen in

eine naheliegende Klinik verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.





