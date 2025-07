POL-HST: Folgemeldung: Versuchtes Tötungsdelikt zwischen Angehörigen

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Freitag, dem 25. Juli 2025, in Stralsund zu einem versuchten Tötungsdelikt. Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6084102.



Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat einen Haftantrag am Amtsgericht Stralsund gestellt. Aus diesem Grund erfolgte am heutigen Freitag die Vorführung des 17-Jährigen Beschuldigten. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und führt dazu, dass der Beschuldigte anschließend einer JVA überführt wurde.



Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern weiter an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell