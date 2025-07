POL-HRO: Nach dem Ansprechen zweier Kinder in Cambs - Vorfall ist aufgeklärt

Cambs (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Nach dem verdächtigen Ansprechen zweier Kinder in Cambs (LK Ludwigslust-Parchim) am Donnerstag letzter Woche (wir informierten) hat die Polizei diese Vorfälle nun aufklären können. Im Ergebnis handelt es sich offenbar um ein Missverständnis, wonach ein engagierter Anwohner den Kindern nur helfen wollte.



Nach Veröffentlichung des Vorfalls hat die Polizei im Ort mehrere Personen befragt und weiterführende Ermittlungen getätigt. Dabei konnte ein über dreißigjähriger Mann ausfindig gemacht werden, der das Ansprechen sofort einräumte und glaubwürdig erklärte. Demnach habe er den Kindern lediglich aus Hilfsbereitschaft seine Unterstützung angeboten. Als dies abgelehnt wurde, habe er seinen Weg fortgesetzt. Auch bei Gemeindemitarbeitern sei der Mann für seine gemeinnützige und freundliche Art bekannt und geschätzt.



Dennoch führte die Polizei mit dem polizeilich bisher unauffälligen Mann ein aktenkundiges Sensibilisierungsgespräch, in dem ihm auch Verhaltensweisen aufgezeigt wurden, um derartige Situationen in Zukunft zu vermeiden. Die betroffenen Eltern, die Schule und die Gemeindevertretung wurden umgehend über den Ausgang der polizeilichen Ermittlungen unterrichtet.



