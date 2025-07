POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der Martinstraße - Zwei Personen verletzt

Schwerin (ots) -



Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr in der Martinstraße in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer im Alter von 22 Jahren Verletzungen durch Reizstoff erlitten und durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch behandelt werden mussten.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 22-jährigen Mann tunesischer Staatsangehörigkeit und weiteren Personen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, woraufhin ein weiterer 22-Jähriger, ebenfalls tunesischer Staatsangehörigkeit, dazukam. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde durch Beteiligte Reizstoff eingesetzt. Beide 22-jährigen Männer erlitten dadurch Augenreizungen. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Mann russischer Staatsangehörigkeit. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



