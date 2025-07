POL-HST: Versuchtes Tötungsdelikt zwischen Angehörigen

Stralsund (ots) -



Am heutigen Freitag, dem 25. Juli 2025, wurde die Stralsunder Polizei gegen 04:50 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über eine Messerstichverletzung bei einem 18-Jährigen informiert.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 17-Jähriger einen 18-Jährigen im privaten Umfeld mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem vermeintlichen Angriff ebenfalls.



Beide Männer sind zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gekommen. Weitere polizeiliche Maßnahmen schließen sich an.



Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Der Antrag auf Haftbefehl wird derzeit geprüft.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Totschlags aufgenommen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Weitere Details werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.



Opfer und Tatverdächtiger sind ukrainische Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell