POL-HST: Einschleichdiebe schon wieder in Zingst unterwegs

Die Polizei warnt vor Einschleichdieben, die aktuell ihr Unwesen in der Region Fischland-Darß-Zingst treiben. Die Polizei verzeichnet seit einiger Zeit eine Serie mehrerer Fälle dieses Phänomens in den Orten Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Wieck, Prerow und Zingst.



Bereits im April und Anfang Juli hatte die Polizeiinspektion Stralsund darüber berichtet. Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6018783, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6019755 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6070166.



Am gestrigen Tage wurde die Polizei gleich zu vier Wohnanschriften gerufen.



Gegen 14:30 Uhr, vernahm der Bewohner ein leichtes Klopfgeräusch an einer unverschlossenen Nebeneingangstür seines Wohnhauses im Zingster Hägerende. Als er sich zu dieser Tür begab, bemerkte er, dass sie einen Spalt geöffnet war. Vor dieser stand dann eine männliche Person, die nach einem angeblich verlorenen Schlüssel fragte.



Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden:



- circa 1,85 m groß, 40 bis 45 Jahre alt

- dunkler Bart und dunkle Haare

- helles Oberteil und kurze Hose

- deutsche Aussprache

- mit einem grauen E-Bike unterwegs



Anschließend entfernte sich die Person mit dem E-Bike in unbekannte Richtung.



Gegen 15 Uhr wurde die Polizei in die Zingster Grüne Siedlung gerufen. Unbekannte Täter gingen durch die geöffnete Eingangstür und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt.



Gegen 16:00 Uhr versuchte eine Person in ein Haus in der Zingster Dünenstraße zu gelangen



Um 16:20 Uhr ging eine unbekannte Person auf ein Grundstück in der Börlingstraße. Offenbar schaute er durch diverse Fenster in das Wohnhaus und äußerte auf Ansprache, sein Fahrrad vor dem Haus abgestellt zu haben. Um nach dem Fahrrad zu sehen, sei er auf das Grundstück gegangen.



Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden:



- 1,70-1,80m groß, Mitte 30, schlanke Figur

- er trug einen orangenen Fischerhut, eine weiße Hose mit

Waffelmuster und ein rosafarbenes T-Shirt sowie helle Turnschuhe

- er sprach dialektfrei Hochdeutsch



Die Polizei möchte die Anwohner nochmals sensibilisieren, ihre Wohnhäuser selbst bei Anwesenheit immer zu verschließen. Auch wenn sie sich nur zur Gartenarbeit auf dem Grundstück befinden oder die Post holen.



Zudem sollten sich Anwohner bei der Polizei melden, bei denen unbekannte Personen auf den Grundstücken videografiert wurden, um die Aufzeichnungen für weitere Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Solche Aufzeichnungen sollten ausschließlich der Polizei übergeben und nicht privat veröffentlicht werden.



Ebenso sollten Anwohner sich bei der Polizei melden, die unbekannte Personen auf ihren Grundstücken antrafen, wenn diese Unbekannten angaben, nach einer Pension, Anschrift oder Sache zu suchen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche die beschrieben Personen am gestrigen Tage in Zingst ebenfalls beobachtet hat.



Hinweise geben Sie bitte an das Polizeirevier in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



