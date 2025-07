POL-HRO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am späten Abend des gestrigen 24. Juli 2025 kam es in der Dethardingstraße in Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-jähriger Autofahrer gegen 23:30 Uhr von der Parkstraße in Richtung Dethardingstraße und wollte nach links in die Strempelstraße abbiegen. Zeitgleich näherte sich aus der Gegenrichtung ein 18-jähriger Motorradfahrer, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Dethardingstraße passieren wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Der Motorradfahrer wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs sowie zur Rekonstruktion möglicher Fahrgeschwindigkeiten wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock dauern derzeit an.



Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell