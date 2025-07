LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Sachverhalt

Am 03.03.2025 verübten mehrere zunächst unbekannte Täter einen atypischen bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in Würzburg. Die eigentlich Tathandlung fand außerhalb der Öffnungszeit (ca. 22:30 Uhr) statt und bedingte der vorherigen Bemächtigung und Geiselnahme mehrerer Angestellter an deren Privatwohnungen. Es entstand ein Beuteschaden von ca. 1 Million Euro. Die „Ermittlungskommission Schmuck“ der KPI Würzburg gelang die Identifizierung und Ermittlung von 3 Tatverdächtigen und bittet um Hinweise zur Ergreifung der 2 noch flüchtigen Tatverdächtigen Ibus DRMAKU und Racip SABANOVIC.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung59 (Ibus DRMAKU)

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung60 (Racip SABANOVIC)