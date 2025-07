POL-NB: Reifenschaden führt zu Unfall auf der BAB 20 (LK MSE)

BAB 20/ Neubrandenburg (ots) -



Am 24.07.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Lübeck, zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg Ost zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 53-jährige polnische Staatsangehörige mit seinem Transporter Renault die BAB 20, als kurz vor des Anschlussstelle Neubrandenburg Ost ein Reifenschaden zum Abkommen von der Fahrbahn nach rechts führte. Dadurch wurde Transporter und ca. 200m Leitplanke stark beschädigt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeuges kam es für ca. 3 Stunden zur Sperrung der rechten Fahrspur im Bereich der Unfallstelle.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



