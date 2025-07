POL-ANK: Gefährdung des Straßenverkehrs durch PKW-Fahrer in Strasburg

Strasburg (ots) -



Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr meldete eine Hinweisgeberin der Polizei einen PKW-Fahrer in Strasburg, der ihr durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war.



Der 63-Jährige deutsche Fahrzeugführer sei sehr langsam unterwegs gewesen und währenddessen immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die verständigten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift an, wo er deutliche körperliche Beeinträchtigungen wie Schwierigkeiten beim Bewegen und Sprechen sowie Schmerzen aufwies. Die Fahrzeugpapiere- und Schlüssel wurden zunächst sichergestellt.



Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Glücklicherweise wurde hier niemand verletzt. Wer ein Fahrzeug führt und sich nicht wohlfühlt, bringt schlimmstenfalls sich und andere in Gefahr. Verletzungen, Krankheiten oder Unwohlsein können eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigen. Sollte es unterwegs zu Müdigkeit oder einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes kommen, sollten Pausen eingelegt, ein Fahrerwechsel vollzogen oder die Fahrt ganz beendet werden.



