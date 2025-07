POL-NB: Unfall zwischen LKW und Motorradfahrer

Petersdorf (Woldegk) (ots) -



Auf der B104 in Petersdorf ist ein 37-jähriger Motorradfahrer mit einem LKW zusammengestoßen, dessen 43-jähriger Fahrer nach aktueller polizeilicher Kenntnis verkehrsbedingt bremste.



Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt. Seine Maschine musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.



Während der Maßnahmen am Unfallort war die Strecke um den Unfallort herum kurzzeitig voll gesperrt, so dass es zu Stau auf der Strecke aus Richtung Woldegk kam.



Beide Beteiligte sind polnische Staatsangehörige.



