POL-HRO: Einbruch in Mestliner Einkaufsmarkt

Bei einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag in ein Einkaufsmarkt an der B392 in Mestlin entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus zwei verschlossenen Tresoren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 0:50 Uhr und 01:20 Uhr teils gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese. Dabei sei ein Tresor vor Ort auf bisher nicht geklärter Weise geöffnet worden. Ein zweiter Tresor mit Bargeld soll gänzlich gestohlen worden seien. Zudem ist die Elektronik im Gebäude beschädigt worden. Ein Betreten des Verkaufsraumes durch die Täter habe nicht stattgefunden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735 8370) entgegen.



