POL-HRO: 17-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 17-Jährigen aus Rostock die seit Montag, dem 21.07.2025, vermisst wird.



Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Kuphalstraße im Stadtteil Rostock-Reutershagen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.



Die Vermisste ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.



Personenbeschreibung:



- ca. 170 cm groß - Schlanke Statur - Kurze, schwarze Haare mit

kurzen Pony (abweichend vom Lichtbild) - Nasenpiercing



Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.



Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/vncif



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



