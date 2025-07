POL-HRO: Sekundenschlaf führt am Mittwochabend zu Verkehrsunfall auf der BAB20

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend ereignete sich aufgrund von Sekundenschlaf ein Verkehrsunfall auf der BAB20 auf der Richtungsfahrbahn Lübeck. Gegen 22:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die rechte Fahrspur der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bad Doberan und dem Rastplatz Quellental. Aufgrund von Müdigkeit zog der Fahrzeugführer den Audi jedoch auf die linke Spur. Als er dies bemerkte, lenkte er unverzüglich dagegen und scherte wieder auf die rechte Fahrspur ein. Hier stieß er jedoch mit einen mittlerweile auf gleicher Höhe fahrenden Skoda zusammen, der wiederum in der Folge nach rechts gegen die Außenschutzplanke geschleudert wurde und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Alle Insassen des Skoda, zwei Erwachsene (beide 35) mit ihren zwei Kleinkindern (7 Monate, 4 Jahre) wurden hierbei leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Der Fahrer des unfallauslösenden Audis und dessen Beifahrer blieben indes unverletzt.



Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Des Weiteren musste der Standstreifen aufgrund des ausgelaufenen Öls gereinigt werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt.



