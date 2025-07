POL-HST: Goldfische, Sittiche und Solarpumpen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Grimmen (ots) -



Die Polizei wurde am Dienstag, dem 22. Juli 2025 gegen 9 Uhr in eine Kleingartenanlage in den Grimmener Asternweg gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der 57-jährige deutsche Gartenbesitzer seinen Garten am Vortag (21. Juli 2025) gegen 17 Uhr. Als er am Folgetag gegen 9 Uhr in seinen Garten zurückkehrte, stellte er fest, dass sich bislang unbekannte Täter augenscheinlich Zutritt zu seinem Garten verschafft hatten.



Als er seinen Teich in Augenschein nahm, entdeckte er, dass seine 30 Goldfische und Solarpumpen entwendet worden waren. Zudem fehlten aus einer Vogelvoliere mehrere Vögel: vier Wellensittiche, zwei Diamanttauben, ein Schönsittich. Weiterhin wurde ein Vogelbad entwendet.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder denen entsprechende Tiere möglicherweise zum Kauf angeboten wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



