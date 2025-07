POL-NB: Aquaplaning auf der BAB 20 - Fünf Personen schwerverletzt

BAB 20, Tribsees (LK V-R) (ots) -



Am Mittwochnachmittag, dem 24.07.2025, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf schwerverletzten Personen auf der Autobahn A20 kurz hinter der Anschlussstelle Tribsees in Fahrtrichtung Stettin.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein PKW BMW, besetzt mit dem 38-jährigen deutschen Fahrzeugführer, seiner 39-jährigen deutschen Frau und zwei Kindern in Alter von zwei und neun Jahren, die rechte Fahrspur. Als sich ein PKW Skoda, besetzt mit einem 45-jährigen deutschen Fahrzeugführer, von hinten näherte.



Der Fahrzeugführer des Skoda setzte bei regennasser Fahrbahn zum Überholmanöver an. Hierbei verlor der Skoda-Fahrer vermutlich durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er den BMW seitlich touchierte. Hierauf kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und kam, auf dem Dach liegend, neben der Fahrbahn zum Stillstand.



Alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht werden.



Neben den Rettungskräften und dem Einsatz des Rettungshubschraubers war die Freiwillige Feuerwehr Tribsees vor Ort.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrzeuge nicht weiter fahrbereit waren, wurden diese durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen West für zwei Stunden vollgesperrt.



