POL-NB: Brand eines Wohnanhängers in Zempin

Zempin (Insel Usedom) (ots) -



Am späten Mittwochabend, am 23.07.2025, kam es gegen 22:00 Uhr zum Brand eines Wohnanhängers auf einem privaten Grundstück.



Zur Löschung des Brandes kamen insgesamt 44 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zempin, Koserow und Loddin zum Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf Nebengelasse des Grundstücks konnte verhindert werden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.



