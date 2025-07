POL-NB: PKW kollidiert mit Baum - Die Fahrzeugführerin verletzt sich schwer

Altenhagen (LK MSE) (ots) -



Am Mittwochabend, dem 23.07.2025, gegen 17:15 Uhr ereignete sich zwischen Altenhagen und Lindenberg ein Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Toyotas die L 272 von Altenhagen kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW der jungen Frau kollidierte daraufhin mit einem Straßenbaum, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.



Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



