POL-ANK: Polizeirevier Heringsdorf spendet an Tierhöfe

Am 07.06.2025 fand der Tag der offenen Tür der Heringsdorfer Polizei statt. Die Beamten öffneten in diesem Rahmen Tore und Türen für interessierte Besucher. Diese konnten sich über die Arbeit der örtlichen Polizei informieren, mit der Bundespolizei, dem Zoll sowie der Verkehrswacht ins Gespräch kommen und im Rahmen eines wohltätigen Kuchenbasars für die Tierhöfe Labömitz und Wolgast spenden.



Die Beamten haben im Rahmen ihres täglichen Dienstes immer wieder mit den Tierhöfen Kontakt und geben beispielsweise aufgefundene Tiere, deren Besitzer nicht direkt ermittelt werden können, dort in gute Hände.



Die Mitarbeiter der Polizei Heringsdorf backten also reichlich Kuchen, den die Besucher und auch die Beamten vor Ort gern kauften. Hierbei kam eine Spendensumme von 300EUR zusammen.

Am 21.07.2025 lud die Leiterin des Polizeirevieres Heringsdorf, EPHKin Ina Gransow, Mitarbeiter beider Tierhöfe bei Kaffee und Gebäck zur Übergabe der Spenden ein. Nachdem die Spendensumme - hälftig auf beide Tierhöfe aufgeteilt - übergeben wurde, klang das Treffen bei einem Gespräch über die Arbeit der Tierhöfe aus.



Die Polizei Heringsdorf bedankt sich bei allen, die gespendet haben und natürlich auch bei den Tierhöfen Wolgast und Labömitz, für die gute Zusammenarbeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell