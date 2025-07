POL-HRO: Polizeieinsatz aufgrund einer randalierenden Person am Holbeinplatz

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Holbeinplatz im Stadtteil Rostock-Reutershagen. Ein 21-jähriger Mann sierra-leonischer Herkunft soll zuvor Passanten verbal belästigt und dabei mehrfach gegen eine Straßenbahn sowie einen Mülleimer getreten haben.



Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Während des Einsatzes leistete er zudem Widerstand und versuchte, die Polizeibeamten tätlich anzugreifen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen.



Auf dem Weg ins Zentralgewahrsam spuckte und trat der Mann weiterhin in Richtung der Beamten. In der Maßmannstraße wurden aufgrund möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen Rettungskräfte hinzugezogen, ein medizinisches Problem konnte jedoch nicht festgestellt werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Bei dem Einsatz erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.



